Уралец получил три года колонии за собранный в своем гараже огнестрел

В Первоуральске вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. За это житель города отправится в колонию и заплатит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды мужчина приехал в Екатеринбург, где незаконно приобрел у неизвестного бездымный порох весом не менее 206,74 грамм. Используя его, дома уралец изготовил свыше 20 патронов для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия 12 калибра, которые стал хранить у себя.

Кроме этого, в гараже мужчина самостоятельно сделал короткоствольное огнестрельное оружие под охотничий патрон 12 калибра, которое также держал дома, не имея соответствующей лицензии. В мае 2022 года опасные предметы были изъяты полицейскими.

Первоуральский городской суд назначил любителю самопального огнестрела 3 года и 1 месяц в колонии общего режима. Также уралец обязан заплатить 110 тысяч рублей штрафа.