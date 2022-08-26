26 Августа 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
оружие обрез охотничье ружье (2016) | Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

Уралец получил три года колонии за собранный в своем гараже огнестрел

В Первоуральске вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. За это житель города отправится в колонию и заплатит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды мужчина приехал в Екатеринбург, где незаконно приобрел у неизвестного бездымный порох весом не менее 206,74 грамм. Используя его, дома уралец изготовил свыше 20 патронов для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия 12 калибра, которые стал хранить у себя.

Кроме этого, в гараже мужчина самостоятельно сделал короткоствольное огнестрельное оружие под охотничий патрон 12 калибра, которое также держал дома, не имея соответствующей лицензии. В мае 2022 года опасные предметы были изъяты полицейскими.

Первоуральский городской суд назначил любителю самопального огнестрела 3 года и 1 месяц в колонии общего режима. Также уралец обязан заплатить 110 тысяч рублей штрафа.

Теги: оружие, патроны, суд, Первоуральск



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