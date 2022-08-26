Влияние лесных пожаров ощутили 35% жителей Рязанской области - опрос

88% жителей Рязанской области обеспокоены лесными пожарами в регионе. При этом последствия пожаров не отразились на жизни 63% респондентов, хотя 35% жителей области ощутили их влияние. Таковы данные опроса, проведенного исследовательской компанией Russian Field.

35% респондентов полагают, что ситуация с пожарами контролируется недостаточно. Впрочем, 22% жителей региона считают, что ситуация в основном контролируется. 18% верят, что ситуация полностью под контролем, а 10% считают, что пожары не контролируются вообще.

Треть участников опроса полагают, что власть предпринимает недостаточно усилий, чтобы остановить лесные пожары. 29%, напротив, считают, что власти делают все возможное.

Хотя ответственным за координацию борьбы с пожарами в Рязанской области накануне назначили замглавы Минприроды Сергея Аноприенко, в регионе все равно все смотрят на врио губернатора. 57% жителей считают удовлетворительной работу Павла Малкова на этом направлении. 24% не довольны главой региона.

Накануне в Рязанской области был развернут федеральный штаб по борьбе с лесными пожарами, на место вылетал вице-премьер Григоренко в сопровождении министров ЧС и природных ресурсов. Впрочем, лес от столь высокого визита гореть не перестал. По данным СМИ, сегодня пожар увеличился еще на 14% относительно вчерашних суток.