Влияние лесных пожаров ощутили 35% жителей Рязанской области - опрос

26 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Центральный ФО
пожары в Курганской области (2019) | Фото: kurganobl.ru

Влияние лесных пожаров ощутили 35% жителей Рязанской области - опрос

88% жителей Рязанской области обеспокоены лесными пожарами в регионе. При этом последствия пожаров не отразились на жизни 63% респондентов, хотя 35% жителей области ощутили их влияние. Таковы данные опроса, проведенного исследовательской компанией Russian Field.
Читайте также:

35% респондентов полагают, что ситуация с пожарами контролируется недостаточно. Впрочем, 22% жителей региона считают, что ситуация в основном контролируется. 18% верят, что ситуация полностью под контролем, а 10% считают, что пожары не контролируются вообще.

Треть участников опроса полагают, что власть предпринимает недостаточно усилий, чтобы остановить лесные пожары. 29%, напротив, считают, что власти делают все возможное.

Хотя ответственным за координацию борьбы с пожарами в Рязанской области накануне назначили замглавы Минприроды Сергея Аноприенко, в регионе все равно все смотрят на врио губернатора. 57% жителей считают удовлетворительной работу Павла Малкова на этом направлении. 24% не довольны главой региона.

Накануне в Рязанской области был развернут федеральный штаб по борьбе с лесными пожарами, на место вылетал вице-премьер Григоренко в сопровождении министров ЧС и природных ресурсов. Впрочем, лес от столь высокого визита гореть не перестал. По данным СМИ, сегодня пожар увеличился еще на 14% относительно вчерашних суток.

Теги: лесные пожары, рязанская область, опрос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети