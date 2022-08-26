26 Августа 2022
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Политика Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

За "зайцев" заплатят пермяки: стоимость проезда в общественном транспорте вновь может вырасти

Власти Перми предлагают увеличить тариф на проезд в городском общественном транспорте со следующего года. Об этом заявила зампредседателя контрольно-счетной палаты Светлана Петерс.

Предложение было озвучено в связи с ростом числа "зайцев" в общественном транспорте.

"Во втором квартале наблюдаем рост числа пассажиров, не оплативших проезд. В случае неприменения эффективных мер по повышению собираемости за проезд, увеличение тарифа ляжет на плечи добросовестных плательщиков", приводит ее слова "Новый компаньон".

Повышение стоимости проезда отражено в документе об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Перми на 2023-2025 годы, который был представлен властями города в комитет по бюджету пермской гордумы. Насколько именно предлагается увеличить тариф - не уточняется. Направлен запрос.

Напомним, что стоимость проезда в городском транспорте была увеличена в начале 2022 года. Каждая поездка теперь стоит 33 рубля. Как сообщало Накануне.RU, увеличение стоимости проезда помогло улучшить финансовое состояние отрасли, однако ситуация могла бы быть еще лучше, если бы на маршруты вернули кондукторов.

Теги: зайцы, общественный транспорт, стоимость проезда



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Ранее 23.08.2022 11:30 Мск Пермские перевозчики просят вернуть кондукторов


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