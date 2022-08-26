26 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом
(2006) | Фото: www.photo.uz

В Узбекистане избран глава парламента Каракалпакстана

Председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономия в составе Узбекистана) на внеочередной сессии избран Аманбай Орынбаев.
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До Орынбаева парламент Каракалпакстана с октября 2020 г. возглавлял Мурат Камалов, который освобожден от должности по состоянию здоровья, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

Напомним, 1-2 июля в Каракалпакии – автономной республике Узбекистана – прошли беспорядки из-за возможного изменения её статуса. Погибли 18 жителей.

Теги: Узбекистан, беспорядки, Каракалпакия



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