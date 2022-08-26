26 Августа 2022
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Общество Центральный ФО
(2018) | Фото: Накануне.ru

Система оповещения в приграничных с Украиной территориях требует ремонта – глава Курской области

В Курской области, которая в последнее время регулярно подвергается обстрелам и диверсиям со стороны Украины, система оповещения в приграничных территориях требует ремонта, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Он добавил, что систему нужно модернизировать и установить дополнительные мощности.

По словам Старовойта, сейчас в регионе разрабатывают соответствующую проектно-сметную документацию, а в 2023 году Курская область надеется получить средства из федерального бюджета на реконструкцию системы.

Теги: система оповещения, обстрелы, курская область, роман старовойт



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