В Магнитогорске прокуратура просит отправить в СИЗО водителя, насмерть сбившего ребенка

26 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске прокуратура просит отправить в СИЗО водителя, насмерть сбившего ребенка

В Магнитогорске прокуратура обжаловала решение суда, отправившего под домашний арест водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Напомним, ДТП произошло вечером 21 августа. Водитель Киа Спортейдж совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. В момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 мг/л. Возбуждено уголовное дело.

Следователь ходатайствовал об аресте мужчины, но суд отправил его под домашний арест до 22 октября.

"Прокуратура района обжаловала указанное решение как незаконное и необоснованное, указав на повышенную опасность совершенного преступления, в результате которого погиб малолетний ребенок, возможность обвиняемого пользоваться телефонной связью и оказывать давление на потерпевшую и свидетелей, чем воспрепятствовать расследованию дела", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Теги: ребенок, ДТП, домашний арест,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети