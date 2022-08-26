В Магнитогорске прокуратура просит отправить в СИЗО водителя, насмерть сбившего ребенка

В Магнитогорске прокуратура обжаловала решение суда, отправившего под домашний арест водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Напомним, ДТП произошло вечером 21 августа. Водитель Киа Спортейдж совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. В момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 мг/л. Возбуждено уголовное дело.

Следователь ходатайствовал об аресте мужчины, но суд отправил его под домашний арест до 22 октября.

"Прокуратура района обжаловала указанное решение как незаконное и необоснованное, указав на повышенную опасность совершенного преступления, в результате которого погиб малолетний ребенок, возможность обвиняемого пользоваться телефонной связью и оказывать давление на потерпевшую и свидетелей, чем воспрепятствовать расследованию дела", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.