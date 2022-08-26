Экс-охраннику, испортившему картину в "Ельцин-центре", хотят дать 250 часов обязательных работ

Гособвинение настаивает на обязательных работах для Александра Васильева, который разрисовал картину ученицы Малевича "Три фигуры". Подсудимому предлагают дать 250 часов. Сторона обвинения пояснила, что у Васильева может не быть средств для оплаты штрафа.

В свою очередь сторона защиты была категорически против обязательных работ, настаивая на том, что для человека с инвалидностью это будет гораздо сложнее, и более того - более жестоко, чем оплата штрафа. Адвокат подсудимого Алексей Бушмаков также напомнил, что предоставил суду выписку о вкладе пенсионера на котором числится 40 тыс. рублей.

"Это слишком сурово для человека с инвалидностью, и, я думаю, что это наказание будет сопряжено с неким уровнем жестокости, потому что он будет страдать на этих работах. Подзащитный действительно признает вину, но то его детское поведение, которое мы с вами видели на записи, свидетельствует об отсутствии мотивов противопоставления себя обществу. Стоит обратить внимание на то, что материальный ущерб он все-таки возмещал. Он был допущен до работы без трудового договора, то есть ответственность возлагается на работодателя (ЧОП), но и там не имеют никаких претензий к Васильеву. По заключению Третьяковской галереи, картине не нанесено никакого вреда - имеет место временная порча картины. Была ли она испорчена? По моему мнению, глаза очень органично там смотрятся. Прошу назначить моему подзащитному штраф. Денежные средства у него имеются в максимальном размере, который предусматривают санкции статьи", - заявил адвокат.

В зале суда показали видео с камер видеонаблюдения в центре, на котором видно, как Васильев ходит из стороны в сторону, подходит к картине, смотрит по сторонам, а потом рисует на ней. При этом на видео не видно никаких детей, которые якобы заставили его нарисовать персонажам картины глазки.

После этого судья задал пенсионеру несколько вопросов, из которых выяснилось, что в обязанности Васильева как охранника входило создание видимости охраняемой территории - на ногах он проводил смену с 8.00 до 21.00, что негативно отразилось на его самочувствии в целом. Дети якобы находились по левую сторону от охранника, а в момент когда он уже достал ручку, они и вовсе ушли. Именно по этой причине их якобы и нет на видео. Почему он послушался детей, и для чего оглядывался, Васильев пояснить не смог. Также он не смог объяснить, почему, по его мнению, он смог испортить детский рисунок, но, по его словам, никогда бы не навредил картине взрослого.

"Я все прекрасно понимаю. Я плохо себя чувствую, потому что ни разу в жизни на (судебных) делах не был, и я становлюсь как сумасшедший. Здесь я никогда не был, и сейчас у меня дурдом в голове. Я признаюсь, я виноват, но картинку я не испортил. Я красиво сделал, вы бы увидели, тоже сказали бы, что все в порядке. Я плохого ничего не сделал. Но если бы я знал, я бы не стал рисовать, не подошел бы даже. Ну что сделать, так получилось, я виноват. Я прошу прощения у всех, чтоб больше такого никогда не было и не будет", - заявил подсудимый.

Адвокат также добавил - для него странно, что судья требует какой-то компенсации, поскольку все затраты на реставрацию картины взяла на себя страховая компания. Васильев также уже выплатил Третьяковской галерее 5 тыс. руб. Кому и за что еще должен заплатить пенсионер, остается непонятным. Не понимает адвокат и зачем его подзащитному хотят назначить принудительные меры медицинского характера амбулаторно, ведь по сути Васильев будет просто приходить к психиатру, получать таблетки, но вероятно даже не будет их принимать.

"Комиссионное заключение психологов и психиатров - почему-то посчитали, что Васильев пусть и страдает психическим расстройством, но ему нужно совместить принудительные меры медицинского характера с вынесением наказания. Свое решение они никак не мотивируют - так просто написано в заключении. Для Васильева наказание фактически будет неисполнимо. Это слишком суровый и жестокий приговор для его возраста и состояния здоровья. Гособвинитель сам изучает его медицинские документы и видит, что у него целый букет неизлечимых болезней, плюс еще такой психический статус, поэтому я не знаю, зачем запрашивать такую меру наказания. Обжаловать решение при назначении обязательных работ конечно будем, потому что фактически это является пыткой", - заключил адвокат.

Интересно, что в истории никак не фигурирует охранная компания, нанявшая человека, состоящего на учете у психиатра. Именно ЧОП направил Васильева в тот день подменить другого охранника, но, по словам Бушмакова, привлечь компанию к делу будет нецелесообразно, поскольку ответственность за действия пенсионера лежит только на нем.

Оглашение приговора состоится в понедельник, 29 августа.

Напомним, полотно из коллекции Третьяковской галереи "Три фигуры" (1932–1934 годов) художницы Анны Лепорской экспонировалось на выставке "Мир как беспредметность" в "Ельцин-центре" с ноября 2021 года. Стоимость картины на тот момент оценивалась в 75 млн руб. 63-летний охранник во время одного из дежурств достал ручку и подрисовал глазки фигурам на работе Анны Лепорской. После этого он исчез и несколько дней не выходил на связь с коллегами. Сам Васильев объяснил следователям, что пририсовать глазки его подвигли подростки. Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тыс. руб.