26 Августа 2022
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Происшествия В бывшем СССР
Место взрыва склада пиротехники в ТЦ &quot;Сурмалу&quot; (2022) | Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

Четыре человека задержаны по делу о взрыве на ереванском рынке

Следственные органы Армении задержали четырех человек в рамках дела о взрыве на ереванском оптовом рынке "Сурмалу". Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

Уточняется, что два человека задержаны по статье "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще двое - по статье "причинение смерти по неосторожности".

Как сообщает следствие, все задержанные - граждане Армении.

ЧП на оптовом рынке "Сурмалу" случилось 14 августа. По предварительным данным, взрыв произошел на одном из складов с фейерверками, после чего разгорелся пожар. Погибли 16 человек, 63 получили ранения.

Ранее посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за появления вбросов о причастности российских структур к взрыву на ереванском оптовом рынке "Сурмалу".

Теги: ереван, рынок сурмалу, взрыв



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