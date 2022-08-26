В РПЦ решили регламентировать экзорцизм: за изгнание бесов запретят брать деньги

Русская православная церковь решила разобраться с практикой экзорцизма, регламентировав ее и поставив под контроль архиереев.

Свод правил Московская патриархия рассылает сейчас в епархии для отзывов. Также поучаствовать в дискуссии и оставить свой комментарий можно на интернет-ресурсах РПЦ, где размещен проект документа.

Главные требования: экзорцист должен получить благословение правящего архиерея, а также проводить обряд изгнания бесов только на безвозмездной основе.

"Совершителем чина экзорцизма может быть только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. <…> Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина. <…> Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем", - считают в РПЦ.

Авторы документа не отрицают, что человек может быть не только одержим, но и просто психически болен. Чтобы отличать одного от другого, экзорцисту следует ознакомиться с основами психиатрии. К психическим отклонениям предлагается относить в частности и "боязнь святыни", когда человек боится прикасаться к крестам, святой воде и мощам.

Примечательно, что одержимость бесами рассматривается как состояние, которое сам Бог допускает. И раз Бог сам допустил одержимость, то его прерогативой является и избавление человека от бесов, а церковь в этом случае лишь должна особыми молитвами просить Бога даровать здравие одержимому, "предавая исполнение прошения в руки Божии".