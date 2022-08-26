26 Августа 2022
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Шахтеры (2022) | Фото: Уралкалий

"Уралкалий" отмечает День шахтера

В преддверии профессионального праздника Дня шахтера знаком отличия "Шахтерская слава", почетными грамотами Министерства энергетики РФ, почетными грамотами подразделений и корпоративным званием "Почетный калийщик" отмечены 390 человек, сообщили в пресс-службе компани "Уралкалий".

Полным кавалером знака "Шахтерская слава" трех степеней стал Дмитрий Топоров, машинист горных выемочных машин рудника БКПРУ-4. Знаками "Шахтерская слава" III степени награждены Алексей Заев, машинист горных выемочных машин рудника БКПРУ-4, и Андрей Коньков, начальник подземного участка закладки выработанного пространства рудника СКРУ-3. Также ко Дню шахтера состоялось награждение 18 победителей конкурса профессионального мастерства "Лучшее звено по комбайновым комплексам" среди работников рудников.

По традиции при поддержке "Уралкалия" День шахтера отмечается совместно c Днем города Соликамска, где 27 августа будут работать многочисленные интерактивные и спортивные площадки, пройдут мастер-классы и концертные программы местных творческих коллективов. Хедлайнером праздника станет рок-группа "Чиж & Co". Завершатся праздничные мероприятия фейерверком.

шахтеры(2022)|Фото: Уралкалий

Генеральный директор компании "Уралкалий" Виталий Лаук, отметил, что День шахтера — один из самых важных праздников для "Уралкалия".

"Горняки — ключевой актив нашей компании, настоящие знатоки своего дела, сочетающие в себе твердость характера, выдержку и самоотдачу. Мы ориентированы на достижение общих целей и эффективную реализацию бизнес-процессов, именно поэтому "Уралкалий" сегодня заслуженно сохраняет и укрепляет лидерские позиции в отрасли", - заявил он.

Теги: Уралкалий, День шахтера, профессиональный праздник



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