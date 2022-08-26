Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления

Несколько населенных пунктов в Рязанской области по-прежнему находятся в опасной зоне из-за высокого задымления, сообщил заявил врио губернатора Павел Малков в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по его словам, непосредственной угрозы уничтожения огнем нет.

Малков добавил, что из-за высокой зоны задымления частично население было эвакуировано.

Кроме того, врио губернатора заверил, что огонь на самом сложном направлении удалось сдержать, ситуация с природными пожарами находится под полным контролем.

Напомним, в регионе работает отправленная президентом Владимиром Путиным комиссия под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными и техникой из Москвы. Однако, несмотря на это, пожары с каждым днем становятся только больше. За сутки их площадь выросла на 14%, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров - до 17,4 тысяч га.

Накануне сообщалось, что меньше чем за сутки площадь увеличилась еще на 29%.