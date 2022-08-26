Пьяный уралец из мести "заминировал" водохранилище Серова

26 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Пьяный уралец из мести "заминировал" водохранилище Серова

На Среднем Урале задержали мужчину, подозреваемого в ложном минировании целого водохранилища.
Читайте также:

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на днях в ОВД города Серов от оператора Единой дежурной диспетчерской службы поступил сигнал о минировании местного водохранилища. Незамедлительно на объект важной гидротехнической инфраструктуры выехала следственно-оперативная группа полиции, также были оповещены экстренные службы. По окончании проверки никакой бомбы на водоеме обнаружено не было.

"Органы внутренних дел выяснили, что звонок совершил 42-летний житель Нижней Туры. В общении с сыщиками уголовного розыска ранее не судимый, подрабатывающий плотником гражданин не стал запираться и дал признательные показания, рассказав о мотивах своего поступка. Со слов подозреваемого, сообщение об угрозе взрыва водохранилища он оставил в состоянии алкогольного опьянения. Поначалу он пытался позвонить своему родственнику, проживающему в Серове, но когда тот отказался говорить с ним, в отместку позвонил в службу 112, сообщив о "минировании" искусственного водоема", - рассказал полковник Горелых.

Сейчас полицейскими расследуется уголовное дело по статье 207 УК РФ – "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Лжеминеру грозит до трех лет лишения свободы. Пока что его отпустили на подписку о невыезде.

Теги: водохранилище, минирование, месть, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети