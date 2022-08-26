Пьяный уралец из мести "заминировал" водохранилище Серова

На Среднем Урале задержали мужчину, подозреваемого в ложном минировании целого водохранилища.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на днях в ОВД города Серов от оператора Единой дежурной диспетчерской службы поступил сигнал о минировании местного водохранилища. Незамедлительно на объект важной гидротехнической инфраструктуры выехала следственно-оперативная группа полиции, также были оповещены экстренные службы. По окончании проверки никакой бомбы на водоеме обнаружено не было.

"Органы внутренних дел выяснили, что звонок совершил 42-летний житель Нижней Туры. В общении с сыщиками уголовного розыска ранее не судимый, подрабатывающий плотником гражданин не стал запираться и дал признательные показания, рассказав о мотивах своего поступка. Со слов подозреваемого, сообщение об угрозе взрыва водохранилища он оставил в состоянии алкогольного опьянения. Поначалу он пытался позвонить своему родственнику, проживающему в Серове, но когда тот отказался говорить с ним, в отместку позвонил в службу 112, сообщив о "минировании" искусственного водоема", - рассказал полковник Горелых.

Сейчас полицейскими расследуется уголовное дело по статье 207 УК РФ – "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Лжеминеру грозит до трех лет лишения свободы. Пока что его отпустили на подписку о невыезде.