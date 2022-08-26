В Челябинской области увеличили размер материнского капитала и пособия на второго ребенка

В Челябинской области увеличили размер областного материнского капитала, социального контракта и пособия на второго ребенка. Законопроекты, разработанные по поручению губернатора Алексея Текслера, приняты на заседании Заксобрания региона.

В Челябинской области уделяется большое внимание поддержке семей с детьми. За последние четыре года поддержка семей с детьми за счет федерального и регионального бюджетов выросла в пять раз. В регионе за последние годы появилось шесть новых и дополнено порядка 13 мер соцподдержки, которые действовали раньше.

"Могу с гордостью сказать, что мы один из восьми регионов в стране, где за 2021 год наблюдался рост рождаемости. Мы у себя в регионе с этого года запустили программу поддержки семей, в которых рождается второй ребенок. Это очень важно. Количество семей с тремя и более детьми у нас росло, а с рождением второго ребенка были проблемы", - ранее отмечал Алексей Текслер.

По решению губернатора в Челябинской области расширена категория получателей региональной выплаты при рождении второго ребенка. "Когда рождается второй ребенок, меняется ситуация, необходимо оказывать дополнительную помощь, поэтому мы приняли соответствующее решение для поддержки южноуральских семей", — подчеркнул глава региона.

В настоящий момент размер выплаты составляет 6 тыс. 844 рубля, что составляет 50% величины прожиточного минимума для детей. Выплачивается пособие до достижения ребенком возраста одного года. Ранее эту выплату получали семьи, доход которых не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения. Теперь критерий нуждаемости увеличен до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (28 тыс. 506 рублей).

"Мы прогнозируем, что до конца года выплату получат родители порядка 3,5 тысяч детей. На эти цели в бюджете области предусмотрено 143 миллиона рублей", – рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Кроме того, в регионе увеличил размер областного материнского капитала на 14% до 123 тыс. 302 рублей. С 1 января 2023 года региональный маткапитал можно будет направить на отдых и оздоровление детей. Вернуть можно не более 10% от стоимости приобретенной путевки. Ирина Буторина напомнила, что ранее ежегодно сумма индексировалась только на 4%. Областной материнский капитал предоставляется при рождении третьего и последующих детей, если доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека (с 1 июня 2022 года – 28 506 рублей).

Максимальный размер выплат по соцконтракту увеличили до 380 тысяч рублей. Максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей составит 350 тысяч рублей. Еще 30 тыс. рублей можно будет получить на обучение. Соцконтракт заключается с малоимущей семьей или малоимущим гражданином. На эти средства можно открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство или пройти переобучение. Также средства можно получить на преодоление трудной жизненной ситуации. Новый размер выплат распространяется на соцконтракты, заключенные с 1 июля 2022 года. С начала года в регионе заключено 3 тыс. 563 социальных контракта.

"Мы продолжаем совершенствовать законодательство в социальной сфере. Мы увеличили размер социального контракта. По категории людей, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, размер социального контракта увеличен с 250 до 380 тыс. рублей, а для тех, кто занимается личным подсобным хозяйством максимальный размер этого контракта будет составлять 200 тыс. рублей. Раньше он составлял 100 тыс. рублей", - отметил председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.