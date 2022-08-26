Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возможности постоянного присутствия миссии на Запорожской АЭС.

По его словам, предстоит четко определить параметры миссии, а также маршрут.

"Мы также должны рассчитывать на поддержку ООН и ее бронетехнику, которая доставит нас на место", - отметил Гросси в интервью радиостанции RFI.

Ранее Гросси заявил, что соглашение о визите миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может быть заключено уже в самое ближайшее время. «Киев и Москва согласны с тем, что нам нужно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней", - сказал он.

Напомним, члены Совета Госдумы призвали ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС.