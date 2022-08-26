Киев вызвал папского нунция, чтобы выразить разочарование словами папы по поводу гибели Дугиной

МИД Украины вызвал папского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами папы римского Франциска о погибшей Дарье Дугиной. Об этом заявил киевский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На дня Франциск выразил сожаления по поводу гибели философа Дарьи Дугиной. Он считает ее одной из "невинных жертв".

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - сказал Кулеба.

Он отметил, что вызов нунция в министерство является случаем беспрецедентным и говорит сам за себя. "Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо", – добавил украинский чиновник.

Видимо, Кулеба считает справедливыми теракты против невинных людей.

Также позицию папы раскритиковал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Интересно, что накануне в Италии заявили о давлении, которое Владимир Зеленский оказывает на Ватикан, и римскому папе это не нравится. Зеленский хочет, чтобы Франциск занял подчеркнуто русофобскую позицию, но тот не хочет идти против России и почти всего мира.