Семак: "Урал" будет на подъеме после смены тренера

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча в Екатеринбурге против местного "Урала".

Напомним, встреча пройдет в это воскресенье, 28 августа, на стадионе "Екатеринбург-Арена". Питерский клуб идет в лидерах чемпионата России, в то время как уральцы находятся в самом низу турнирной таблицы.

Как заявил Семак перед матчем, каждая игра – это отдельно взятая история.

"Сейчас у "Урала" сменился тренер (недавно в команду вернулся Виктор Гончаренко, - прим. Накануне.RU), на эмоциональном уровне команда будет на подъеме. Каждый футболист хочет доказать тренеру, что он готов играть в старте. А нам нужно играть так же, как играли в последних матчах. Нужно улучшить реализацию. Хотелось бы забивать больше", - приводит слова специалиста официальный сайт "Зенита".

Также наставник действующего чемпиона России рассказал, кто из его футболистов не сможет сыграть в Екатеринбурге.

"У Одоевского небольшое повреждение, сейчас он приступит к занятиям в общей группе. Посмотрим насчет его участия. Что касается других игроков, то только Клаудиньо занимается индивидуально. Остальные все будут готовы", - заверил Сергей Семак.

Напомним, что через несколько дней после встречи с "Зенитом" уральский клуб начнет борьбу за Кубок России. Команда Гончаренко примет на своем поле ФК "Сочи".