"Пошли вы все!" Процесс по делу экс-охранника о порче картины "Три фигуры" закрыли от журналистов

Судебный процесс по уголовному делу о вандализме в отношении бывшего охранника "Ельцин-центра" закрыли от СМИ на время опроса свидетелей, передает корреспондент Накануне.RU.

Особенно сильно на отсутствии журналистов настаивал сам подсудимый, который еще до начала заседания успел послать представителей СМИ "на три буквы" и даже предъявить угрозы. Ничего конкретного пенсионер не говорил, однако вел себя крайне агрессивно и в угрожающей форме напомнил, что его не стоит провоцировать, ведь у него "проблемы с головой".

Когда в зал заседании вошел первый свидетель - супруга подсудимого и последний оказался под прицелом камер, он снова в агрессивной форме просил "убрать из всех отсюда". Свидетель также отказывалась давать показания, однако по причине присутствия СМИ или какой-либо другой - не пояснила. После этого гособвинитель ходатайствовал на закрытии заседания по причине озвучивания медицинских данных пенсионера.

Ранее бывший охранник "Ельцин-центра" Александр Васильев направил в адрес фонда поддержки Третьяковской галереи 5 тыс. руб., это почти половина от его пенсии. В связи с этим сторона защиты снова вышла в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

Напомним, полотно из коллекции Третьяковской галереи "Три фигуры" (1932–1934 годов) художницы Анны Лепорской экспонировалось на выставке "Мир как беспредметность" в "Ельцин-центре" с ноября 2021 года. Стоимость картины на тот момент оценивалась в 75 млн руб. 63-летний охранник во время одного из дежурств достал ручку и подрисовал глазки фигурам на работе Анны Лепорской. После этого он исчез и несколько дней не выходил на связь с коллегами. Сам Васильев объяснил следователям, что пририсовать глазки его подвигли подростки. Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тыс. руб.