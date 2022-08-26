Две трети населения мира проживает в странах с рождаемостью ниже уровня воспроизводства

Две трети населения мира проживает в странах, где рождаемость опустилась ниже уровня 2,1 ребенка на женщину, то есть ниже уровня воспроизводства. Об этом пишет Демоскоп Weekly, анализируя последние данные ООН, которые ранее анализировало Накануне.RU.

Этот факт означает, что страны, в которых проживает две трети населения планеты, начнут вымирать. Когда это начнется и с какой скоростью, зависит от того, насколько низко упала рождаемость, и от возрастной структуры населения, то есть от того, как она снижалась ранее.

Планета охвачена "чумой бездетности и малодетности", считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Четверть стран мира уже перешли к депопуляции, во многих это начнется в ближайшие годы, в том числе в Китае. Фактически население Земли растет только за счет Африки и некоторых стран Азии. Так, в 2020 году население планеты увеличилось на 72 млн человек, из них в Африке на 33 млн, в Азии - на 33 млн, но только за счет некоторых стран, во многих из которых оно растет по инерции, за счет накопленного демографического потенциала (большой численности молодежи). То есть без Черного континента и некоторых стран Азии рост численности населения Земли остановился и пошел вспять.

Средний вариант прогноза рождаемости предполагает, что она сократится к 2050 году до 2,1 ребенка на женщину и продолжит снижение и дальше. Планета будет еще несколько десятилетий по инерции расти, но ее население будет быстро стареть. Рождаемость будет уменьшаться и тоже "стареть", смещаясь ко все более старшим возрастам. То есть люди будут рожать все реже и позже.

В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости в мире опустился до 2,3 ребенка на женщину. В 1990 году он составлял 3,3. При таких темпах падения рождаемости восьмой миллиард, который ожидается в конце 2022 года, может стать последним. Население Земли также быстро стареет: детей становится все меньше, а стариков все больше.