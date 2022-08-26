Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины – Энергоатом

Украинский концерн Энергоатом заявил, что в 9 утра 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС были отключены от энергосети Украины.

"Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины", - заявили в концерне.

Сейчас ведутся работы по подключению двух энергоблоков ЗАЭС к сети, линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена.

Также в Энергоатоме отметили, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.