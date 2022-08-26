Тюменскую область накрыло смогом от пожаров в Югре

Действующих природных пожаров в Тюменской области нет. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Согласно данным космического мониторинга, дымка, которая наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

"За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, произошло три ландшафтных пожара на площади 3,6 гектара. На сегодня все пожары сухой травяной растительности ликвидированы", - сообщает информационный центр.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. Накануне филиалами ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" были отобраны пробы атмосферного воздуха в двух точках в города Тобольске на содержание углерода оксида, взвешенных веществ, азота диоксида. В селе Армизонское отобраны пробы атмосферного воздуха по показателям оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, взвешенных веществ.

"Содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации", - говорится в сообщении ведомства.