Тюменскую область накрыло смогом от пожаров в Югре

26 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
смог в Тюмени, лесные пожары (2021) | Фото: vk.com/incident_tmn

Тюменскую область накрыло смогом от пожаров в Югре

Действующих природных пожаров в Тюменской области нет. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Согласно данным космического мониторинга, дымка, которая наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

"За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, произошло три ландшафтных пожара на площади 3,6 гектара. На сегодня все пожары сухой травяной растительности ликвидированы", - сообщает информационный центр.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. Накануне филиалами ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" были отобраны пробы атмосферного воздуха в двух точках в города Тобольске на содержание углерода оксида, взвешенных веществ, азота диоксида. В селе Армизонское отобраны пробы атмосферного воздуха по показателям оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, взвешенных веществ.

"Содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: смог, пожары, дымка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети