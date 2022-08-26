Лесные пожары в Рязанской области продолжают разрастаться

Лесные пожары в Рязанской области продолжают разрастаться, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Уточняется, что за сутки их площадь выросла на 14%, то есть почти на 2,3 тысячи гектаров - до 17,4 тысяч га.

Накануне сообщалось, что меньше чем за сутки площадь увеличилась еще на 29%.

Между тем, врио губернатора региона Павел Малков заверяет, что ситуацию с лесными пожарами, которые полыхают около десяти дней, удалось взять под контроль. По его словам, продолжается усиление группировки по всем направлениям.

Напомним, в регионе работает отправленная президентом Владимиром Путиным комиссия под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.С огнем борется масштабная группировка, усиленная пожарными и техникой из Москвы. Однако, несмотря на это, пожары с каждым днем становятся только больше.