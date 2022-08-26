26 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье возбудили дело из-за мошенничества со средствами стратегического предприятия

В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере со средствами стратегического предприятия "Соликамский магниевый завод". Дело якобы возбуждено в отношении неустановленных лиц, в постановлении фигурирует сумма не менее 1 млн руб.

Источники издания "Ъ-Прикамье" полагают, что, возможно, были похищены средства под видом оказания услуг по внеплановой аудиторской проверке деятельности предприятия. Сообщается, что летом сотрудники краевого главка допрашивали работников СМЗ, а также изъяли ряд документов. Силовиков якобы интересуют три договора, которые были заключены в этом году.

"Насколько я знаю, сначала были подписаны два соглашения на общую сумму 10 млн руб., а затем еще одно на 5 млн руб. По крайней мере, к проекту третьего договора специалисты предприятия высказывали замечания, тем не менее, он был заключен с условием 100%-ной предоплаты", сообщает издание. Сумму ущерба по делу, по данным собеседника, установит экспертиза, которую планируют назначить следователи.

Ранее МВД возбудило уголовное дело в отношении директора СМЗ Артура Уртаева и бывшего акционера Игоря Пестрикова, который до конца июля текущего года полностью контролировал завод. Они обвиняются в хищении 250 млн руб. Одновременно бывшие совладельцы завода пытаются взыскать с него эту сумму в пользу предприятия.

В ГУ МВД по Пермскому краю информацию не прокомментировали. Накануне.RU направило запрос.

Теги: Соликамский магниевый завод, мошенничество, аудиторская проверка



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