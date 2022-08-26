Экс-охранник, разрисовавший картину в "ЕЦ", направил 5000 рублей в адрес Третьяковской галереи

Бывший охранник "Ельцин-центра" Александр Васильев, обвиняемый в вандализме над картиной ученицы Малевича "Три фигуры", направил в адрес фонда поддержки Третьяковской галереи 5 тыс. руб., это почти половина от его пенсии, передает корреспондент Накануне.RU.

В связи с этим сторона защиты снова вышла в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Адвокат Алексей Бушмаков также предоставил документ, подтверждающий наличие у пенсионера вклада в размере 40 тыс. руб., из которых он мог бы оплатить штраф. Помимо этого, Васильев через почту адвоката направил в Третьяковку письмо с извинениями. Именно на этих факторах настаивало обвинение на прошлом заседании, выступая против ходатайства защиты.

В этот раз гособвинитель снова выступил против, отметив, что адвокатом не получено подтверждение получения извинений от галереи. Да и этих действий со стороны подсудимого уже недостаточно для прекращения уголовного дела.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не стал удовлетворять ходатайство и прекращать уголовное дело.

Бывшему охраннику грозит до 40 тыс. руб. штрафа, в то время как при прекращении уголовного дела, сумма штрафа будет равняться половине от суммы уголовного - т.е. до 20 тыс. руб.

Напомним, полотно из коллекции Третьяковской галереи "Три фигуры" (1932–1934 годов) художницы Анны Лепорской экспонировалось на выставке "Мир как беспредметность" в "Ельцин-центре" с ноября 2021 года. Стоимость картины на тот момент оценивалась в 75 млн руб. 63-летний охранник во время одного из дежурств достал ручку и подрисовал глазки фигурам на работе Анны Лепорской. После этого он исчез и несколько дней не выходил на связь с коллегами. Сам Васильев объяснил следователям, что пририсовать глазки его подвигли подростки. Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тыс. руб.