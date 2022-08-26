В Свердловской области потушили восемь лесных пожаров, еще столько же осталось

За минувшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на общей площади 13,2 гектара. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным на 10 часов утра 26 августа в регионе зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади 73,8 гектаров. Все возгорания локализованы, угрозы населенным пунктам и строениям нет.

Очаги действуют в Березовском и Невьянском городских округах, под Екатеринбургом и Первоуральском, в Кушвинском и Сысертском лесничествах. С огнем борются около 180 человек и 46 единиц техники. Уже установлено, что причиной всех действующих пожаров стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов.

В связи с установлением на Среднем Урале жаркой и сухой погоды Минприроды предупреждает о возрастающем риске лесных пожаров. Напомним, с 25 августа в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Также он введен и в ряде других свердловских муниципалитетов.