В Свердловской области потушили восемь лесных пожаров, еще столько же осталось

26 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
лесной пожар (2010) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области потушили восемь лесных пожаров, еще столько же осталось

За минувшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на общей площади 13,2 гектара. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным на 10 часов утра 26 августа в регионе зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади 73,8 гектаров. Все возгорания локализованы, угрозы населенным пунктам и строениям нет.

Очаги действуют в Березовском и Невьянском городских округах, под Екатеринбургом и Первоуральском, в Кушвинском и Сысертском лесничествах. С огнем борются около 180 человек и 46 единиц техники. Уже установлено, что причиной всех действующих пожаров стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов.

В связи с установлением на Среднем Урале жаркой и сухой погоды Минприроды предупреждает о возрастающем риске лесных пожаров. Напомним, с 25 августа в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Также он введен и в ряде других свердловских муниципалитетов.

Теги: лесные пожары, очаги, Минприроды, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2022 09:30 Мск За выходные в Свердловской области потушили восемь лесных пожаров
Ранее 19.08.2022 10:05 Мск Число лесных пожаров в Свердловской области продолжает сокращаться
Ранее 18.08.2022 09:45 Мск Площадь пожаров в свердловских лесах за сутки уменьшилась в 20 раз
Ранее 17.08.2022 09:17 Мск Все лесные пожары на Среднем Урале удалось локализовать
Ранее 16.08.2022 13:36 Мск В Свердловской области число лесных пожаров выросло до девяти
Ранее 15.08.2022 10:05 Мск За выходные в Свердловской области потушили 16 лесных пожаров, осталось еще семь
Ранее 11.08.2022 15:12 Мск Из-за лесного пожара север Свердловской области накрыл вредный смог
Ранее 11.08.2022 09:45 Мск Число природных пожаров на Среднем Урале за сутки увеличилось на три
Ранее 10.08.2022 08:40 Мск Лесной пожар под Верхней Пышмой удалось локализовать
Ранее 09.08.2022 15:48 Мск Под Верхней Пышмой горит 11 гектаров леса


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети