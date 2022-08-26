26 Августа 2022
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первый звонок, школа, 1 сентября, глобус, образование (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В Госдуме не исключили дистанционного 1 сентября в российских школах

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может повлиять на формат проведения Дня знаний в российских школах, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Есть вероятность, что 1 сентября школьники не пойдут на праздничные линейки, заявил депутат в интервью радио Sputnik.

"Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", – отметил Федот Тумусов.

Он добавил, что перевод детей на дистанционное обучение может быть только первым шагом в ужесточении противоэпидемических мер.

Ранее всплеска заболеваемости с началом учебного года не исключил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он считает, что дети, встретившись в классах после летнего отдыха, "обменяются" всевозможными штаммами и вирусами, привезенных с разных концов страны.

Теги: госдума, дистант, 1 сентября, коронавирус



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