26 Августа 2022
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Экономика В России
Китайцы начали обходить магазины H&M стороной (2021) | Фото: cj.sina.com.cn

H&M оплатил почти на год вперед аренду за флагманский магазин, - "Ъ"

Ритейлер H&M оплатил на девять месяцев вперед аренду за свой флагманский магазин в галерее "Актер" на Тверской улице в Москве, сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, сумма аренды может составить не менее 150 млн рублей.

Компания также выплатила все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности в торговом центре "Колумбус", чтобы иметь возможность возобновить работу магазина. Речь может идти о 250 миллионах рублей.

По мнению экспертов, H&M хочет сохранить арендованные площади, чтобы спокойно распродать стоки, либо найти схему, как остаться на российском рынке.

Ранее сообщалось, что шведская розничная сеть выставила свой бизнес в России на продажу - потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и запасы товаров общей стоимостью $210 млн.

18 июля ретейлер сообщил, что окончательно прекращает деятельность в России. Компания объявила, что откроет офлайн-магазины для проведения распродаж. При это позднее выяснилось, что фактически распродажи не будет, товары будут продаваться по полной цене.

Теги: H&M, аренда, флагманский магазин



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