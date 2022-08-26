В Макеевке вода будет подаваться раз в шесть дней по три часа

В городе-спутнике Донецка Макеевке (ДНР) вода отныне будет подаваться раз в шесть дней по три часа. Об этом заявила накануне городская администрация.

Для города разработан новый график подачи воды в связи с тяжелейшей ситуацией. Резервное Верхнекальмиусское водохранилище ранее было исчерпано. К каналу Северский Донец — Донбасс в июле был построен водовод от Ханженковского водохранилища. Это позволило продлить в сверхэкононом режиме водоснабжение городов.

Однако на прошлой неделе Верхнекальмиусская фильтровальная станция была остановлена в связи с низким уровнем воды в концевом участке канала. Три дня производилось наполнение канала, на четвертый вода появилась в некоторых районах, преимущественно на нижних этажах. На этой неделе станция снова была остановлена по той же причине, и заявлено, что она будет работать в цикличном режиме, то есть периодически, когда в канале будет достаточно воды. Фактически вода будет подаваться раз в несколько дней, хотя официально график обнародован пока только для Макеевки. Там за каждым из шести районов закреплен определенный день, когда с 18.00 до 21.00 вода должна быть в кранах потребителей.

В силу особенностей работы водопровода вода не всегда доходит до верхних этажей и/или до некоторых районов. В самом выгодном положении жители первых этажей, хуже всего - на самых верхних. В связи с этим техническая вода подвозится в цистернах. В городах есть также несколько очистительных станций, поставленных Россией около водоемов, где всегда очереди за водой. В некоторых домах выведены трубы из подвала, где можно набрать воды. Но и там она бывает далеко не всегда.

Недавно в ДНР сделали бесплатной воду с 1 марта и до конца года. Уже произведенные выплаты будут считаться за оплату воды в 2023 году.

Решение проблем с водой возможно только после полного освобождения всей территории ДНР, отмечают власти.