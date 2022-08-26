26 Августа 2022
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Экономика В России
Люди на улице в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В России две трети молодёжи считают устройство жизни страны несправедливым

В России две трети молодых жителей страны (в том числе и обеспеченных) считают устройство жизни в РФ несправедливым.

"Практически две трети молодых россиян в возрасте 18–35 лет считают устройство жизни в России несправедливым (65,9%, в том числе 18,4% полагают, что оно безусловно несправедливо). Эта доля лишь немногим ниже, чем среди взрослых россиян (69,8%). Разочарование в устройстве российского общества в этом отношении нарастает по мере взросления", – отмечают сотрудники Института социологии РАН, данные приводит "Независимая газета".

В стандартных соцопросах о положении дел, на вопрос "в правильном или неправильном направлении движется страна" больше половины молодёжи и старшего поколения отвечают, что "в правильном". По последним опросам, доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, перевалила за 68%. Как совместить такие ответы с доминирующими представлениями о несправедливости жизни в РФ, социологи пока не объясняют.

Для молодых россиян гораздо важнее (по сравнению со средним и старшим поколениями) равенство доступа к хорошим рабочим местам. При этом равенство уровня жизни и отсутствие в обществе бедных и богатых, наоборот, отмечается представителями молодежи реже, чем россиянами 36–65 лет (32,8 и 37,1% соответственно).

"Таким образом, социальная справедливость связана для молодежи в первую очередь с принципом равенства возможностей и институциональным устройством общества, обеспечивающим реализацию этого принципа на практике", – говорит ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Светлана Мареева.

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман полагает, что в России для молодёжи понимание справедливости в основном связано с оценками перспектив своего будущего и практически не проявляется дискриминация молодежи по уровню доходов.

"Молодые люди воспринимают справедливость как равенство возможностей людей независимо от пола, принадлежности к разным слоям общества, социального и материального статуса, места жительства. Важно также равенство граждан по отношению к реализации и защите своих прав, по доступу к образованию, к рабочим местам, к социальному и медицинскому обслуживанию", - говорит Гойхман.

Теги: Институт социологии РАН, молодёжь, справедливость



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