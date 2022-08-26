На очистных сооружениях Среднеуральска погибли слесарь и оператор

В Свердловской области расследуется уголовное дело о гибели двух рабочих.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, все случилось днем 25 августа на очистных сооружениях Среднеуральска: во время работы на объекте пострадали мужчина (слесарь) и две женщины (операторы очистных сооружений). В результате слесарь и одна из операторов скончались на месте, а третья пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медпомощь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Наказание за это преступление составляет до пяти лет колонии. Следователями СКР был проведен осмотр места происшествия. Кроме этого, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация (должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности). Также назначена судебная медицинская экспертиза.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции Среднеуральска узнали об этом трагическом случае от врача бригады скорой медицинской помощи.

"Все произошло на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки водосточно-канализационной системы. Люди, по предварительным данным, отравились парами скопившейся газовой смеси. Среди погибших – житель Верхней Пышмы 1961 года рождения и его коллега – жительница Среднеуральска 1987 года рождения. Еще одной женщине 1976 года рождения, также жительнице Среднеуральска, удалось выжить. Сейчас она находится в отделении реанимации ЦГБ №1 города Верхняя Пышма в состоянии комы. Собранные по данному ЧП материалы сотрудники полиции передали в органы регионального Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются. По одной из отрабатываемых версий, трагедия могла произойти по причине нарушения правил техники безопасности.