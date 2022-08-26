26 Августа 2022
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Общество Москва
замок дверь камеры тюрьма задержан (2011) | Фото:nakanune.ru

На "пыточные условия" в СИЗО, где сидит лидер профсоюза "Курьер", пожаловались в прокуратуру

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) направил запросы в столичную прокуратуру и директору ФСИН с просьбой провести проверку условий, в которых содержится лидер профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев.
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На прошлой неделе члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили Украинцева в СИЗО-4 и сообщили, что он содержится в восьмиместной камере, в которую поместили 12 подследственных.

"Украинцев рассказал правозащитникам, что арестантам приходится спать по очереди. В камере есть проблемы с освещением, так как даже лампа ночного освещения не включается. Холодильника и вентилятора в помещении нет, а телевизор и радиоточка не работают", - говорится в сообщении "Газеты ОНК".

При этом Украинцев и его соседи по камере выразили готовность самостоятельно сделать ремонт в этой камере, если администрация СИЗО предоставит материалы.

"Конечно, я понимаю, что эти нарушения повсеместные, но, может быть, при помощи медийных арестантов нам получиться сдвинуть и общую ситуацию к лучшему", - пишет Ступин в своем Telegram-канале.

Кирилла Украинцева обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Сначала он содержался в СИЗО-7 и СИЗО "Матросская тишина".

Теги: сизо, кирилл украинцев, жалоба, камера



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