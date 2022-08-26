26 Августа 2022
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Политика За рубежом
Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦРУ стало проявлять интерес к недвижимости россиян в Турции, - Yeni Safak

Представители ЦРУ США начали интересоваться недвижимостью российских граждан на территории Турции. Об этом сообщает местная газета Yeni Safak.

По данным источников издания, резидент ЦРУ в Турции "открыто угрожал" на встречах с представителями местных строительных компаний. Поводом для этого стал рост продаж недвижимости россиянам.

Отмечается, что активность американских спецслужб выросла за последнее время в связи с давлением на турецкие власти со стороны США, пишет Regnum. Минфин США предупредил Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных санкций.

Напомним, Турция отказалась вводить санкции в отношении России. По словам министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу, ограничительные меры не решат проблему.

СМИ отмечали, что западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Эти страны либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично.

Теги: цру, турция, недвижимость, россияне



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