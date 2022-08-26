26 Августа 2022
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Экономика Свердловская область
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Банки реструктурировали кредиты свердловчан на 8 млрд рублей

В марте-июле 2022 года банки реструктурировали более 18 тысяч кредитов жителей Свердловской области на общую сумму 8 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.
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По данным ЦБ, это чуть больше 1% от общего объема кредитной задолженности населения региона. Чаще всего банки пересматривали условия (предоставляли отсрочку или снижение размера ежемесячных платежей) по потребительским кредитам в рамках собственных программ.

В основном свердловчане хотели изменить условия по двум видам кредитов – потребительским и кредитным картам. На реструктуризацию такого вида задолженности пришлось 60% и 30% от общего количества удовлетворенных заявок, на ипотеку – 8%. Реже всего жители Среднего Урала меняли условия по автокредитам и ссудам, выданным им как индивидуальным предпринимателям.

16 тысяч кредитов были реструктурированы по собственным программам кредитных организаций. ЦБ предоставил банкам послабления, разрешающие не формировать по таким кредитам дополнительные резервы. Как отмечают в главном управлении, пик спроса свердловчан на изменение условий кредитов пришелся на март и апрель этого года. В дальнейшем число желающих оформить реструктуризацию стало снижаться.

Теги: банки, кредиты, условия, Свердловская область



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