Россия в восемь раз увеличила экспорт золота в Китай в июле

В июле 2022 года экспорт российского золота в Китай вырос 8,6 раза по сравнению с июнем – с $12,7 млн до $108,8 млн. Если сравнивать с июлем 2021 года, то экспорт вырос в 50 раз, это следует из данных главного таможенного управления КНР. По данным РБК, речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота.

Ранее главным экспортным рынком сбыта для российского золота была Великобритания, на нее приходилось 84% всех поставок. Также значительным импортером была Швейцария. Обе страны летом ввели санкции в отношении российского золота.

В феврале Федеральная таможенная служба России перестала раскрывать статистику по экспорту из РФ, а Минфин перестал раскрывать объемы производства золота и серебра.