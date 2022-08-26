26 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Руководителей "Камской Долины" в Прикамье будут судить за обман дольщиков на 1,8 миллиардов

В Пермском крае перед судом предстанут два руководителя группы компаний "Камская долина". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Обвиняемые, с ноября 2014 по декабрь 2018 являлись фактическими руководителями компаний "Недвижимость", "КД-Девелопмент", "Авиатор-3" и ЖСК "Синица", принимали деньги у пайщиков, а также векселя ГК "Камская долина" для финансирования строительства пяти многоквартирных домов в Перми. Однако деньги обвиняемые потратили не только на саму стройку, но и на покрытие постоянных и переменных затрат, погашение кредиторской задолженности перед контрагентами и коммерческими банками.

В результате из-за существенного недофинансирования достроить дома оказалось невозможно. Стройка замерла на начальных этапах работ.

"Преступными действиями обвиняемых правам и законным интересам 636 граждан, а также юридическим лицам причинен вред в размере более 1,8 млрд рублей. После вручения копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.

Теги: Камская долина, застройщики, суд, дольщики



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