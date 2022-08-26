Siemens, возможно, не сможет выйти из части российского бизнеса – СМИ

Одна из сделок Siemens по продаже российского бизнеса может оказаться под угрозой срыва. По данным "Коммерсанта", правительство РФ включило две компании Siemens Energy в перечень ТЭК-предприятий, выход их которых западным инвесторам до конца года разрешен только с согласия президента.

Речь идет о "Сименс технологии газовых турбин" (в этом предприятии у немецкой компании доля 65%, остальное – у "Силовых машин" Мордашова) и о "Сименс Энергетика".

Ранее сообщалось, что долю Siemens Energy в "Газовых турбинах" хочет купить "Интер РАО". Стороны планировали заключить сделку уже в ближайшие недели, но потом вышел указ президента. По данным издания, условия сделки предусматривали возможность обратного выкупа доли в течение нескольких лет.