26 Августа 2022
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Экономика В России
Siemens (2022) | Фото: Накануне.RU

Siemens, возможно, не сможет выйти из части российского бизнеса – СМИ

Одна из сделок Siemens по продаже российского бизнеса может оказаться под угрозой срыва. По данным "Коммерсанта", правительство РФ включило две компании Siemens Energy в перечень ТЭК-предприятий, выход их которых западным инвесторам до конца года разрешен только с согласия президента.

Речь идет о "Сименс технологии газовых турбин" (в этом предприятии у немецкой компании доля 65%, остальное – у "Силовых машин" Мордашова) и о "Сименс Энергетика".

Ранее сообщалось, что долю Siemens Energy в "Газовых турбинах" хочет купить "Интер РАО". Стороны планировали заключить сделку уже в ближайшие недели, но потом вышел указ президента. По данным издания, условия сделки предусматривали возможность обратного выкупа доли в течение нескольких лет.

Теги: siemens, бизнес, правительство



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