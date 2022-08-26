Шольц поддержал идею Байдена не поставлять Киеву оружие для ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает позицию президента США Джо Байдена относительно запрета на поставку вооружений Украине, которые могут быть использованы для ударов по территории РФ.

"Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным", — отметил Шольц.

Он добавил, что Германия никогда не станет действовать в одиночку в вопросах поддержки Украины и будет ориентироваться на союзников, пишет Regnum.

Ранее министр обороны страны Алексей Резников заявил, что у Украины действительно были договоренности с США, что западное оружие, поставленное Киеву, не будет использоваться для ударов по территории РФ. Но по Крыму, Донбассу и территориям Украины, неподконтрольным сейчас Киеву, таких ограничений нет, отметил он.