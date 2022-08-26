26 Августа 2022
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Политика За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц поддержал идею Байдена не поставлять Киеву оружие для ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает позицию президента США Джо Байдена относительно запрета на поставку вооружений Украине, которые могут быть использованы для ударов по территории РФ.

"Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным", — отметил Шольц.

Он добавил, что Германия никогда не станет действовать в одиночку в вопросах поддержки Украины и будет ориентироваться на союзников, пишет Regnum.

Ранее министр обороны страны Алексей Резников заявил, что у Украины действительно были договоренности с США, что западное оружие, поставленное Киеву, не будет использоваться для ударов по территории РФ. Но по Крыму, Донбассу и территориям Украины, неподконтрольным сейчас Киеву, таких ограничений нет, отметил он.

Теги: шольц, украина, оружие, байден



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