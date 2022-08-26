В Челябинской области рабочего засыпало землей при обрушении траншеи

В Челябинской области при обрушении траншеи рабочего засыпало землей. Спасатели помогли откопать мужчину, подняли его на поверхность и передали медикам, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел 25 августа в поселке Мирный Сосновского района. Во время ремонтных работ произошло обрушение траншеи. Рабочий оказался под землей на глубине более трех метров. Рабочие сразу же вызвали экстренные службы и начали откапывать мужчину.

Им быстро удалось освободить из-под земли верхнюю часть тела, чтоб у пострадавшего была возможность дышать. Прибывшие на место спасатели и сотрудники пожарной охраны продолжили руками, лопатами и подручными средствами раскапывать рабочего и укреплять осыпающийся грунт. Мужчину подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи.

Рабочий все это время оставался в сознании. Спасатели контролировали состояние мужчины. Сейчас он находится под наблюдением врачей.