26 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Рабочего засыпало землей (2022) | Фото: пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской облатси

В Челябинской области рабочего засыпало землей при обрушении траншеи

В Челябинской области при обрушении траншеи рабочего засыпало землей. Спасатели помогли откопать мужчину, подняли его на поверхность и передали медикам, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел 25 августа в поселке Мирный Сосновского района. Во время ремонтных работ произошло обрушение траншеи. Рабочий оказался под землей на глубине более трех метров. Рабочие сразу же вызвали экстренные службы и начали откапывать мужчину.

Им быстро удалось освободить из-под земли верхнюю часть тела, чтоб у пострадавшего была возможность дышать. Прибывшие на место спасатели и сотрудники пожарной охраны продолжили руками, лопатами и подручными средствами раскапывать рабочего и укреплять осыпающийся грунт. Мужчину подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи.

рабочего засыпало землей(2022)|Фото: пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской облатси

Рабочий все это время оставался в сознании. Спасатели контролировали состояние мужчины. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Теги: рабочий, спасатели,



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