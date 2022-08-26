Екатеринбургский депутат пообещал спасти газон детсада от наездов автовладельцев

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев занялся решением проблем благоустройства.

Как написал Вихарев в своем Telegram-канале, к нему обратились родители воспитанников детского сада №258 на улице Донбасской. Они попросили спасти газон и насаждения возле детского учреждения.

"Часть автолюбителей паркуют машины в зеленой зоне, не обращая внимания, что сотрудники учреждения высадили здесь цветы. Родительский комитет просит об ограждении, а также о помощи в приобретении саженцев кустарников. Возможно, это остановит любителей заезжать на траву и цветы. Направил запрос в управление образования района, выясню, кому принадлежит земля и что можно сделать", - рассказал депутат.

Кроме этого, нехваткой красивых цветников и ухоженных газонов озаботилась пожилая жительница Верх-Исетского района. Она пожаловалась народному избраннику, что улицы любимого района находятся в некотором запустении.

"Траву косят редко, она в половину человеческого роста. Например, по улице Пирогова еще к чемпионату мира по футболу были устроены газоны в виде холмов, сейчас они также заросли, но уже сорной травой. Пенсионерке хотелось бы видеть больше цветников и деревьев на улицах города. Обращусь в администрацию района, узнаю, почему сложилось такая ситуация", - пообещал Алексей Вихарев.