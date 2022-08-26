26 Августа 2022
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Спорт
Новак Джокович на турнире Уимблдон-2021 (2021) | Фото: twitter.com/wimbledon

"Желаю удачи остальным спортсменам!" Серб Джокович пропустит US Open из-за отсутствия прививки от COVID

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит четвёртый в сезоне турнир серии "Большого шлема" − Открытый чемпионат США (US Open).

Ранее на этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновили правила въезда в страну, где сохраняется требование о вакцинации от COVID-19 для тех, у кого нет гражданства или иммиграционной визы США. Организаторы турнира подтвердили, что намерены "уважать позицию правительства страны в отношении поездок в страну непривитых неграждан США".

"Желаю удачи остальным спортсменам! Буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой, жду возможности снова участвовать в соревнованиях. До скорой встречи в теннисном мире", − цитирует портал sportbox.ru слова Джоковича.

Напомним, что из-за отказа вакцинироваться от коронавируса Джокович в начале сезона пропустил первый турнир "Большого шлема" − Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Многочисленные пропуски соревнований в текущем сезоне лишили именитого серба первого места в мировом рейтинге ATP, сейчас он опустился уже на шестую строчку.

US Open пройдёт в Нью‑Йорке с 29 августа по 11 сентября.

Теги: Новак Джокович, US Open, теннис, прививка, COVID



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