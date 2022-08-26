Бензема признан лучшим футболистом сезона по версии UEFA

Француз Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Имя обладателя награды было объявлено накануне в Стамбуле в ходе церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Бензема провёл 46 матчей во всех турнирах за мадридский "Реал", забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой нападающий выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, при этом став во всех трёх турнирах лучшим бомбардиром.