26 Августа 2022
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Спорт
Карим Бензема (2022) | Фото: Reuters / Sergio Perez

Бензема признан лучшим футболистом сезона по версии UEFA

Француз Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Имя обладателя награды было объявлено накануне в Стамбуле в ходе церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Бензема провёл 46 матчей во всех турнирах за мадридский "Реал", забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой нападающий выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, при этом став во всех трёх турнирах лучшим бомбардиром.

Теги: Карим Бензема, футбол, лучший игрок, UEFA



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