26 Августа 2022
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Политика За рубежом
Международный суд ООН, Гаага (2015) | Фото:wikipedia.org

Гаага просит разрешения временно не исполнять санкции ЕС в отношении России

Власти нидерландской Гааги попросят разрешения временно не исполнять санкции Евросоюза против России, сообщает Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брёйнес.

Город пытается найти альтернативу газовому контракту с компанией "Газпром". Конкурсы были проведены в июне и июле, однако потенциальных поставщиков найти так и не удалось.

Санкции предусматривают, что правительства и другие государственные учреждения расторгнут контракты с российскими компаниями к 10 октября.

В письме, направленном в муниципалитет Гааги, содержится просьба "сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры".

31 мая "Газпром" подтвердил полное прекращение поставок газа в Нидерланды. Причиной для прекращения газовых ресурсов стала неоплата в рублях со стороны газового трейдера GasTerra.

Как сообщалось, из-за рекордно высоких цен на газ жители Нидерландов запасают на зиму дрова для обогрева своих домов. В результате они стали дефицитным товаром, на который растет цена, передает Regnum.

Теги: гаага, санкции, ес, газ



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