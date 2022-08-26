Жителя Екатеринбурга арестовали на его собственной свадьбе

В Екатеринбурге судебные приставы забрали должника из ЗАГСа, где у него была свадьба, прямо в суд. Там мужчина был арестован.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, уралец не платил алименты на содержание своего сына 2006 года рождения. На прием к приставам он не являлся, а от уплаты и объяснений всячески уклонялся.

Вскоре сотрудникам ведомства стало известно, что у должника на 25 августа в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначена регистрация брака. Судебные приставы пришли на церемонию бракосочетания и забрали жениха с собой.

В отношении должника был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей". Суд признал отца виновным и назначил ему арест сроком на 10 суток.

Вместо медового месяца мужчину проводили в спецприемник для отбытия наказания.