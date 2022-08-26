Возглавляемый Черчесовым венгерский "Ференцварош" вышел в групповую стадию Лиги Европы

Возглавляемый российским тренером Станиславом Черчесовым венгерский футбольный клуб "Ференцварош" пробился в групповую стадию Лиги Европы UEFA.

"Ференцварош" обыграл по сумме двух встреч ирландский "Шемрок Роверс" в раунде плей-офф квалификации.

Накануне ирландцы выиграли со счётом 1:0, однако победа венгров в первой встрече со счётом 4:0 позволила пройти дальше клубу из Восточной Европы.

"Шемрок Роверс" отправился в групповой раунд Лиги конференций. Жеребьёвка групповой стадии Лиги Европы и Лиги конференций состоится сегодня, 26 августа, в Стамбуле.