В Греции продавцы "русских продуктов" остались без товара

В Греции магазины, торгующие "русскими" продуктами, после начала российской спецоперации на Украине столкнулись с проблемой доставки товаров – прекратились поставки из России, задержки есть и с поставками из Германии и Прибалтики, меньше стало и покупателей.

Владелец одного из таких магазинов Джордж Миаулис рассказал РИА Новости, что большим спросом у русскоязычной диаспоры в Греции пользуются сметана, творог, колбасы, сало, крупы.

"Ситуация с поставками такая, что у меня примерно на 40% товара меньше, чем раньше. Такие продукты, как гречка, теперь везут мешками из других стран и расфасовывают в Греции. Компания, которая возила крупы, прекратила ездить в Россию. Мне сказали, что, может быть, с сентября начнут опять возить, а может, и нет", - сказал Миаулис.

Сейчас много проблем, отмечает он, потому что компании не могут ввозить товары из России.

По его словам, молочные продукты для поставщиков в Грецию сейчас делает Польша.

"Раньше завозили из Белоруссии, но и оттуда прекратили поставки. Польша делает сметану, творог много лет", - сказал Миаулис.

Он отметил, что покупателей стало намного меньше.

"На 80% меньше русских. А украинцев нет теперь совсем. Их было немного, но из украинского посольства, которое недалеко отсюда, сейчас нет никого. Украинцы, работающие в районе, это и уборщицы, которые много лет живут в Греции, и они не приходят. У меня их было порядка 50 постоянных покупателей, приходят человек пять. Они не хотят встречать и видеть русских в магазине, говорят они мне", - сказал Миаулис.