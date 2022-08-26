СМИ: Mercedes-Benz продает завод в Подмосковье

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье.

В переговорах участвует множество дилеров. Однако основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом".

Речь идет о площадке в Есипово, принадлежащей "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", где 20% у СП "Даймлер КамАЗ Рус", остальное - у головной Mercedes-Benz AG.

Отмечается, что у Mercedes существуют некоторые "проблемы с документами". Также в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. Речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке.

В российском офисе Mercedes-Benz заявили, что компания "рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России", сообщает "Коммерсант".