26 Августа 2022
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Экономика СЗФО В России
деревянный дом (2014) | Фото:

В России построили первую деревянную многоэтажку

В России построили первый деревянный многоэтажный дом.

Его возвели в Вологодской области. При строительстве использовались специальные CLT-панели. В четырехэтажном доме 32 квартиры. Ключи новоселам выдадут в октябре.

CLT-панели выполнены из перекрестноклееной древесины с хорошими физико-механическими и теплоизоляционными свойствами. Они могут выдерживать большие нагрузки без усадки и деформации. Материал изготавливается из склеенных между собой слоев ламелей (пластин) хвойных пород. Такие панели применяют для стен, пола и крыш. Их много лет используют в Норвегии, Канаде, Австрии и других странах, причем зарубежные строители конструируют и более высокие здания.

Идею экожилья поддерживает Министерство строительства. Так, в июле ведомство совместно с МЧС России утвердило дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года.

При этом многие граждане относятся к таким многоэтажкам с недоверием: дерево пожароопасно, менее долговечно, хуже переносит влагу и может страдать от паразитов. Строители говорят, что ничего подобного домам не угрожает. Отмечается, что у деревянных многоэтажек немало преимуществ: экологичны, хорошо удерживают тепло зимой и прохладу летом, усадки почти не происходит, строятся быстрее, а служат около 50 лет.

Статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров уверен, что внутренний рынок продукции переработки лесных ресурсов — хорошая стартовая точка для российских производителей.

В ближайшие годы Минстрой совместно с экспертами и бизнесом еще скорректирует нормативно-правовые акты в деревянном домостроении и параллельно будет курировать пилотные проекты. Это не только жилые здания, но и общественные, а высота может достигать 12 этажей, сообщают "Известия".

Теги: дом, жилье



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