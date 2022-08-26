Дом кино в центре Москвы будет перестроен спустя 15 лет согласований

Проект реконструкции Центрального дома кино на Васильевской улице в центре Москвы сдвинулся с мертвой точки.

Это произошло спустя почти 15 лет согласований. 15 августа Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил земплепользования и застройки в отношении данного объекта. По словам консультантов, Союзу кинематографистов России, председателем которого является режиссер Никита Михалков, удалось согласовать параметры застройки участка под этим зданием.

Теперь на его месте может появиться комплекс на 29 тыс. 250 кв. м, который будет включать в себя апартаменты на 10 тыс. 760 кв. м, киноконцертный зал на 4 тыс. 540 кв. м, помещения непосредственно для нужд самого союза на 3 тыс. 770 кв. м и подземную часть площадью 6 тыс. 500 кв. м. Также проект предполагает реставрацию исторического здания общей площадью около 2 тыс. 500 кв. м. Информацию об этом подтвердил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Валерий Тонких, сообщают "Ведомости".

Центральный дом кино занимает участок, на котором изначально находился Алексеевский народный дом, возведенный в 1904–1908 гг. по проекту архитектора Владимира Сероцинского.