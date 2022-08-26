Губернатор Рязанской области сообщил о взятии под контроль ситуации с пожарами

Ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области, которые полыхают около десяти дней, удалось взять под контроль.

Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Павел Малков. По его словам, продолжается усиление группировки по всем направлениям. При этом ситуация, по его словам, взята под контроль.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко провел совещание оперативного штаба по тушению пожаров в Рязанской области. Координатором работ назначен замглавы Минприроды Аноприенко