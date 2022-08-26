26 Августа 2022
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Наука и техника В России
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Обычный "Спутник V" можно вводить через нос при помощи специальных насадок

Препарат против коронавируса "Спутник V" российского производства в форме капель для носа не отличается по составу от препарата в виде раствора для внутримышечной инъекции.

Как сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, согласно инструкции к вакцине, препарат может вводиться как внутримышечно, так и интраназально, при помощи насадки-атомайзера. Так ученый ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в Курской области при назальной вакцинации используют не специальные капли, зарегистрированные в апреле, а обычную вакцину от Центра им. Гамалеи.

Чуланов отметил, что клинические исследования показали эффективность "Спутника V" как при внутримышечном, так и при назальном введении. При введении через нос препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта и стимулирует иммунный ответ в регионарных лимфатических узлах и миндалинах. Именно здесь организм первично встречается с вирусом.

В комитете здравоохранения Курской области сообщили, что использование "Спутника V" для назальной вакцинации в регионе соответствует инструкции, утвержденной Минздравом, сообщает РБК.

Напомним, НИЦ им. Гамалеи разработал вариант вакцины "Спутник V", адаптированный против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".

Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус



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