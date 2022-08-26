Пушилин и Кириенко раздали награды подразделению ДНР "Сомали"

По его словам, командиру первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя республики, а капитан гвардии Александр Солодский получил звезду Героя ДНР.

"В подразделении "Сомали" совместно с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко вручили награды", - сообщил Пушилин в Telegram.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко вручил подразделению республики "Сомали" награды.





